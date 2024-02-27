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Общество

В Новосибирске пройдет последнее в зимнем сезоне занятие по парковой гимнастике

Весенний «гимнастический сезон» для горожан будет проходить в зале.

В среду, 28 февраля, в 9.30 в Центральном парке состоится заключительное в этом зимнем сезоне занятие по уличной гимнастике, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Весной спортсмены-любители под руководством врача восстановительной медицины будут заниматься в зале.

По словам реабилитолога Владимира Ефремова, на тридцатиминутные занятия суставной гимнастикой еженедельно собиралось 20-25 горожан даже в самые суровые морозы. Спустя три месяца занятий кто-то впервые коснулся пальцами пола, согнувшись в пояснице и стоя на прямых ногах, а кто-то сел на шпагат. И все отметили, что жизнь заиграла новыми красками.

Автор системы оздоровительных упражнений для суставов и позвоночника отмечает, что традиции заниматься гимнастикой в парках Новосибирска этим летом исполнится 20 лет. Летние бесплатные занятия в трех парках города стартуют для горожан в начале июня.

Фото: телеграм-канал мэрии Новосибирска 

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