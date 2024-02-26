Дефицит рабочих в Новосибирской области увеличился в два раза

В Новосибирской области дефицит сотрудников вырос вдвое, пишет «АиФ-Новосибирск». В декабре прошлого года работодатели нуждались в 41,65 тысячи специалистов. Незанятыми на рынке труда были 8,8 тысяч человек.

Об этом свидетельствует исследование консалтингового агентства FinExpertiza. Годом ранее в регионе было 35,03 тысячи вакансий и 14,4 тысячи резюме. По уровню дефицита рабочих Новосибирская область оказалась на втором месте среди субъектов СФО.