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Общество

Дефицит рабочих в Новосибирской области увеличился в два раза

По уровню нехватки рабочих кадров наш регион на втором месте в Сибири.

pixabay.com

В Новосибирской области дефицит сотрудников вырос вдвое, пишет «АиФ-Новосибирск». В декабре прошлого года работодатели нуждались в 41,65 тысячи специалистов. Незанятыми на рынке труда были 8,8 тысяч человек. 

Об этом свидетельствует исследование консалтингового агентства FinExpertiza. Годом ранее в регионе было 35,03 тысячи вакансий и 14,4 тысячи резюме. По уровню дефицита рабочих Новосибирская область оказалась на втором месте среди субъектов СФО. 

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