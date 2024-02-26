45% новосибирцев в возрасте 50+ хотели бы освоить IT-специальность

Результаты опроса, проведенного среди новосибирцев 50+, показали, что 45% из них думали о кардинальной смене профессии в зрелом возрасте. Опрос проводили исследовательский центр Зарплаты.ру и Школа IT-профессий Skillfactory. Среди ключевых причин желания сменить работу — более высокая зарплата (45%) и необходимость в росте и личном развитии (30%).

«Причем больше всего (55%) опрошенных хотели бы развиваться в IT-отрасли, а 20% интересует маркетинг и PR. При этом 60% респондентов старше 50 уверены, что в IT можно идти работать в любом возрасте», — говорится в исследовании.

Другая часть опрошенных (25%), напротив, считают, что пробиться в отрасль информационных технологий трудно из-за конкуренции с молодёжью.

«По наблюдениям многих экспертов, проблема дискриминации по возрасту постепенно сокращается, причиной тому может служить большой кадровый дефицит на рынке труда. Мы видим, что среди желающих освоить новую профессию появляется все больше людей зрелого возраста. Попробовать себя в IT или digital можно с любым бэкграундом при должном желании, мотивации и трудолюбии. Возраст не так важен, как важна именно мотивация и цели», — рассказывают эксперты.