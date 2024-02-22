В России хотят учредить новый профессиональный праздник – День математика

С инициативой учредить 1 декабря День математика выступили участники Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который состоялся в МГУ имени М.В. Ломоносова.

«1 декабря отмечается день рождения всемирно известного российского ученого, гениального математика Николая Ивановича Лобачевского. Его труды легли в основу многих открытий отечественной математической школы. Уверен, установление профессионального праздника в этот день позволит усилить интерес школьников к этой важнейшей области науки, необходимой во многих востребованных сегодня специальностях, а также повысит статус педагогов и исследователей, посвятивших свою жизнь математике», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Математика – один из предметов, по которым российские школьники демонстрируют блестящие результаты на международных состязаниях. Так, в 2023 году по итогам Международной математической олимпиады сборная страны завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.

Заместитель руководителя сборной команды Российской Федерации по математике 2023 года, учитель математики и директор Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга Максим Пратусевич позитивно оценивает инициативу установления нового праздника.

«Профессиональный праздник математиков – хорошая инициатива. Такой день будут праздновать представители нашей профессии. Это еще один повод обратить на математиков внимание общества. Это поддерживающий шаг в направлении популяризации нашей дисциплины. При этом более важно думать о том, как математике учат и в школе, и в вузе», – отметил он.