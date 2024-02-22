Уровень безработицы в Новосибирской области снизился в два раза

За последние шесть лет в службу занятости обратились более 560 тысяч новосибирцев.
В Новосибирской области благодаря мерам поддержки рынка труда уровень безработицы в среднем за шесть лет – с 2018 по 2023 годы – сократился практически в два раза. Вопросы социальной поддержки рассмотрены под руководством губернатора Андрея Травникова в правительстве региона на расширенном заседании по вопросу «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области».
«Благодаря реализуемым мерам поддержки рынка труда уровень безработицы в среднем за шесть лет в регионе сократился практически в два раза, – отметила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева. – В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России, центры занятости населения трансформируются в эффективные кадровые агентства, в которых активно внедряются принципы «бережливого производства» и цифровые сервисы. Основные векторы развития службы занятости – клиентоцентричный подход и цифровизация, переход от оказания услуг к решению конкретных жизненных и бизнес-ситуаций».
В целом с 2018 года в службу занятости населения обратились за содействием в трудоустройстве более 560 тысяч жителей Новосибирской области, 380 тысяч граждан были трудоустроены на новые рабочие места, 8 тысяч граждан организовали предпринимательскую деятельность или открыли собственное дело, 355 тысячам граждан была оказана социальная поддержка в период временной безработицы.
Важнейшее направление работы службы занятости населения – предоставление гражданам возможности повысить свою конкурентоспособность на рынке труда через обучение и повышение квалификации. За шесть лет прошли обучение востребованным на рынке труда профессиям около 40 тысяч граждан, почти 80% из них сохранили занятость или трудоустроились на новые рабочие места.
Как подчеркнула председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, в регионе эффективно совершенствуется работа центров занятости населения. «Меняются подходы к организации деятельности системы социального обслуживания и центров занятости, они переориентируются на персонифицированный подход и оказание услуг в режиме «одного окна». Это максимально делает понятным для человека процесс получения услуг, исключает необходимость обращаться в разные ведомства», подчеркнула она.
За прошедший период задачи служб занятости в Новосибирской области менялись кардинально: от восстановления рынка труда и сокращения безработицы до максимального удовлетворения потребности работодателей в кадрах, сокращения кадрового дефицита. В настоящее время меняется подход к оказанию государственных услуг гражданам и работодателям. С 2022 года все услуги в сфере занятости предоставляются в электронном виде на платформе «Работа в России» по принципу «одного окна». Процесс оказания услуг становится более ориентирован на решение жизненных проблем каждого человека и бизнес-ситуации каждого работодателя.
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