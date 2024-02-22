Уровень безработицы в Новосибирской области снизился в два раза

В Новосибирской области благодаря мерам поддержки рынка труда уровень безработицы в среднем за шесть лет – с 2018 по 2023 годы – сократился практически в два раза. Вопросы социальной поддержки рассмотрены под руководством губернатора Андрея Травникова в правительстве региона на расширенном заседании по вопросу «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области».

«Благодаря реализуемым мерам поддержки рынка труда уровень безработицы в среднем за шесть лет в регионе сократился практически в два раза, – отметила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева. – В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России, центры занятости населения трансформируются в эффективные кадровые агентства, в которых активно внедряются принципы «бережливого производства» и цифровые сервисы. Основные векторы развития службы занятости – клиентоцентричный подход и цифровизация, переход от оказания услуг к решению конкретных жизненных и бизнес-ситуаций».

В целом с 2018 года в службу занятости населения обратились за содействием в трудоустройстве более 560 тысяч жителей Новосибирской области, 380 тысяч граждан были трудоустроены на новые рабочие места, 8 тысяч граждан организовали предпринимательскую деятельность или открыли собственное дело, 355 тысячам граждан была оказана социальная поддержка в период временной безработицы.