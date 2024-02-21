Новосибирской области направят дополнительное финансирование на поддержку инвалидов и пожилых людей

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил журналистам о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области – наш регион получит дополнительные средства на развитие комплексной программы поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Не так давно по поручению президента России Владимира Владимировича Путина во всех регионах страны организованы системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Система долговременного ухода – это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. Люди могут получить социальное обслуживание или медицинскую помощь на дому, а также в дневном или круглосуточном стационаре. Для этого привлекают сиделок или учат членов семьи правильно ухаживать за родственником. Сегодня Комиссией одобрено выделение дополнительных 68,5 млн рублей на реализацию указанной программы в Новосибирской области. Таким образом, области в 2024 году всего на эти цели выделено 279,7 млн рублей для обеспечения надомным долговременным уходом 2 622 человек», – сообщил Александр Жуков.

Напомним, что в Новосибирской области с 2020 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» успешно реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Наш регион стал первым, где создание инфраструктуры для организации долговременного ухода было масштабировано на всю область одновременно. Результаты нашей работы вошли в основу федеральной модели системы долговременного ухода. Акцент в работе сделан на проактивное выявление нуждающихся в обслуживании, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия. В системе долговременного ухода региона представлены не только государственные и муниципальные учреждения, но и некоммерческие организации.