Новосибирская делегация провела встречу с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи

Мероприятие состоялось на площадке новосибирского правительства, в формате видеомоста, в рамках которого представители организационного комитета фестиваля в нашем регионе и Санкт-Петербурге познакомились с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из Индии. Делегация Индии в рамках ВФМ находится под патронажем Новосибирской области и Санкт-Петербурга

Заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области Светлана Королькова в ходе встречи выразила искреннюю благодарность представителям Санкт-Петербурга и Индии за совместную работу и пожелала успехов в достижении поставленных целей и долгосрочных партнерских связях.

Один из главных смыслов фестиваля – объединение стран и людей во благо всеобщего мира, несмотря на различия. В рамках мероприятия участники обсудили несколько совместных мероприятий. В рамках программы культурного шефства запланирована встреча делегации Индии на территории квартала проживания в «Сириусе». Встреча предполагает использование элементов русской народной культуры: музыки, песен и танцев. Помимо этого, для подшефной делегации участники Новосибирской области подготовили небольшие памятные сувениры с символикой региона.

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, благотворительности и спорта. В их числе 10 тысяч участников из-за рубежа. Впервые в истории фестивального движения в «Сириусе» подготовлена программа для подростков от 14 до 17 лет – 500 человек из России и 500 из-за рубежа. Новосибирская область будет представлена более около 200 участниками, из числа которых около 70 волонтеров.

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Фото: fest2024.ru