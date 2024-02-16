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В Новосибирской области стало больше сервисов для семей с детьми

В регионе совершенствуется инфраструктура социальных сервисов для семей с детьми, имеющими особенности развития.

pxhere.com

Особое внимание уделяется развитию сервисов ранней помощи семьям с детьми – такие сервисы реализуются в Центре социальной помощи семье и детям «Семья». Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова ознакомилась с работой центра. 
 
«Ранней помощи семьям с детьми уделяется особое внимание: использование современных методов диагностики, инновационных программ абилитации и реабилитации, позволяют вовремя выявить проблемы и составить индивидуальный маршрут сопровождения ребенка, а также оказать психологическую и методическую помощь родителям. Действующий набор социальных сервисов, предлагаемый как государственными, так и некоммерческими организациями позволяет скорректировать развитие ребенка и не допустить инвалидности», – подчеркнула Ольга Потапова. 
 
В Центре «Семья» действует отделение ранней помощи, где принимают логопед, психолог-дефектолог, физиотерапевт, специалист по ЛФК и массажу. А также есть возможность получить реабилитационные услуги непосредственно на дому. Здесь же открыта школа для родителей «Вместе мы сможем больше». На сегодняшний день в отделении ранней помощи занимаются 15 детей и 15 родителей.
 
Развитие сети социальных сервисов в регионе осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области», реализуемой региональным министерством труда и соцразвития при взаимодействии с общественными организациями. На базе организаций социальной сферы создаются локации для оказания помощи семьям, где воспитываются дети, имеющие особенности развития. 

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