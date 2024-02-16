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Новосибирские спасатели пришли на помощь детям, которые хотели покататься на льдине

Сотрудники МААС не допустили несчастный случай в Кировском районе.

pxhere.com

В акватории реки Оби в районе ул. Герцена на лед возле полыньи пришли играть пять подростков. Школьников вывели на берег и провели воспитательную беседу.

По словам детей, они пришли к полынье поиграть и покататься на льдине. Спасатели МАСС отмечают, что начинается самый опасный период: лед на Оби вскрылся, школьники без сопровождения взрослых отправляются смотреть на ледоход, самые бесстрашные выходят по льду к воде. Ситуация приобретает катастрофические масштабы в период школьных каникул, когда дети предоставлены сами себе.

«Уважаемые родители! Игры на льду опасны для жизни. Не допускайте детей к водным объектам без надзора взрослых, предупредите их об опасности, запрещайте им гулять у воды. Если вы видите, что дети вышли на лед, играют на нем — уведите их из опасного места. Вызовите спасателей, сотрудников полиции, попросите очевидцев помочь вам.

Для ребенка понятие „смерть“ не существует. Поэтому безопасность зависит от того, как часто вы говорите с ним о мерах безопасности. Однократная беседа не принесет результата. Нужна система и периодичность. Именно родитель является для ребенка главным авторитетом. Не жалейте времени на беседы с детьми, потом ничего исправить будет нельзя», — обращаются спасатели к родителям.

Если вы попали в беду, звоните: 112, 051, 231-06-49.

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