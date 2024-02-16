Книга — лучшая покупка: сибиряки вошли в топ-5 любителей книг

Основными покупателями книг являются женщины в возрасте 30–45 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. На долю сибиряков приходится 12% от общего объема покупок. Такие данные приводит ВТБ, проанализировав транзакции в книжных магазинах в рамках Международного дня книгодарения 14 февраля.

Пик продаж книг по статистике ВТБ в 2023 году пришелся на август и сентябрь, что традиционно связано с началом учебного года в школах и вузах. В декабре наблюдался повышенный интерес к книгам, так как они часто выбираются в качестве новогодних подарков. В эти месяцы спрос на книги примерно в полтора раза превышал средний показатель.

В Москве и Санкт-Петербурге самый высокий спрос на книги, на эти города приходится 31% от общего объема покупок. Центральный федеральный округ (без учета Москвы) занимает третье место по объему покупок — 15%. Следом идет Сибирь (12%), а южные регионы и Кавказ имеют самый низкий уровень покупок — 4% и 1% соответственно.