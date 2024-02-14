На какие качества при выборе партнера в первую очередь обращают внимание новосибирцы?

При выборе партнера новосибирцев чаще всего интересует в первую очередь внешний вид и личные качества, высокий доход не входит в топ-5 приоритетов ни для мужчин, ни для женщин, пишет НДН.инфо, ссылаясь на данные опроса, проведенного «Росгосстрахом» и банком ВТБ. При этом наличие у человека ипотеки, по мнению респондентов, является признаком его надежности.

Для 43% мужчин финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность — для них важнее чувства. 23% отметили, что завидное благосостояние влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. 24% говорят, что материальное положение женщины является важным фактором в отношениях.

Женщины относятся к фактору финансового благополучия более серьезно. 49% считают материальную стабильность партнера важным пунктом, 18% полагают, что нехватка денег может разрушить отношения.

Однако ни женщины, ни мужчины не относят высокий доход к приоритетным критериям выбора партнера. Мужчины главным образом обращают внимание на доброту, красоту и ум, а женщины ценят в избраннике доброту, чувство юмора и ум.

Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов):

● доброта и забота — 47%;

● красота и хорошая фигура — 36%;

● ум — 27%;

● обаяние — 21%

● чувство юмора — 20%;

● женственность — 12%;

● высокий доход — 6%;

● высокий профессиональный статус — 6%.

Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):

● доброта и забота — 58%;

● чувство юмора — 45%;

● ум — 43%;

● мужественность и брутальность — 17%;

● обаяние — 14%;

● красота и хорошая фигура — 13%;

● высокий доход — 10%;

● высокий профессиональный статус — 9%.

Аналитики отмечают, что большинство новосибирцев не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 33% мужчин и 32% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру и является гарантом его финансовой стабильности и независимости.