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Какие подарки новосибирцы чаще всего делают на День влюбленных?

Эксперты проанализировали потребительское поведение в феврале.

pxhere.com

В канун Валентинова дня среди новосибирцев вырос спрос на цветочные (+10%) и съедобные букеты (+67%), отмечают аналитики «Авито Услуг». В числе наиболее популярных подарков также воздушные шары — спрос на них за последние две недели вырос на 31%. Усилился интерес к изготовлению портретов по фотографии (+25%).

Кроме того, наблюдается увеличение спроса на клининговые услуги (+40%). Взлетел интерес также к бьюти-услугам: ресницы и брови +292%, макияж +21%, услуги парикмахера +31%, маникюр и педикюр +29%.

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