В концертном зале имени Каца состоялся фестиваль «Экологичный Новосибирск»

Юбилейный фестиваль «Экологичный Новосибирск» стал одним из самых ярких экособытий года, собрав неравнодушных к экологии жителей и гостей нашего города всех возрастов. В этом году фестиваль «Экологичный Новосибирск» состоялся по инициативе регионального минприроды в Новосибирском концертном зале им. А.М. Каца. Организатором фестиваля ежегодно выступает команда общественной организации охраны окружающей среды «Пчела». «Экологичный Новосибирск» – событие, которое каждый год ждут все, кому небезразлична экология родного края, а как известно, «экология – дело каждого».

«Все начинается с каждого из нас. Мы вместе делаем общее, мы вместе создаем наш город – наш экологичный Новосибирск. И все, кто участвовал в организации сегодняшнего события, кто готовил это мероприятие, это все – наши друзья», – рассказала руководитель общественной организации «Пчела» Ульяна Артамонова.