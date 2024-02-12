В концертном зале имени Каца состоялся фестиваль «Экологичный Новосибирск»

Участников экоивента ждали мастер-классы, интерактивные игры и квесты.
Юбилейный фестиваль «Экологичный Новосибирск» стал одним из самых ярких экособытий года, собрав неравнодушных к экологии жителей и гостей нашего города всех возрастов. В этом году фестиваль «Экологичный Новосибирск» состоялся по инициативе регионального минприроды в Новосибирском концертном зале им. А.М. Каца. Организатором фестиваля ежегодно выступает команда общественной организации охраны окружающей среды «Пчела». «Экологичный Новосибирск» – событие, которое каждый год ждут все, кому небезразлична экология родного края, а как известно, «экология – дело каждого».
«Все начинается с каждого из нас. Мы вместе делаем общее, мы вместе создаем наш город – наш экологичный Новосибирск. И все, кто участвовал в организации сегодняшнего события, кто готовил это мероприятие, это все – наши друзья», – рассказала руководитель общественной организации «Пчела» Ульяна Артамонова.
«Сегодня здесь многие пришли с детьми. А, как мы все знаем, этот год у нас объявлен Годом Семьи, и вот уже было сказано, что все причастные к сегодняшнему фестивалю – это наши друзья. Я бы даже подчеркнул, что это уже настоящая экологическая семья. С праздником, с фестивалем!».
Фестиваль призван приобщить жителей к экологичному образу жизни. Поэтому особенно хочется отметить, что юбилейное мероприятие собрало большое количество самых юных жителей Новосибирска: их ждали мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы и квесты.
Для гостей фестиваля были организованы показ экологичной моды, концертная программа, соревнования, лекции, розыгрыш призов.
Ранее в рамках фестиваля уже прошла серия экологических мероприятий по сокращению отходов и повторному использованию вещей в Экоцентре «Пчела»: обмен книгами и игрушками, а также обмен вторсырья на мороженое.
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