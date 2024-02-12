В Новосибирской области выросло число многодетных семей

На совещании в правительстве региона с докладом о поддержке семей с детьми выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Глава региона напомнил о том, что в последние годы президентом России принято немало решений, направленных на помощь семьям с детьми. «Всё это привело к появлению беспрецедентной системы государственной поддержки семей с детьми. Президентом подписан указ, который рекомендовал органам власти субъектов Российской Федерации в Год семьи рассмотреть, какие дополнительные меры в отношении, в частности, многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей, можно принять. Напоминаю, что на профильном оргкомитете мы договорились, что план мероприятий на Год семьи − это не закрытый документ, его можно и нужно дополнять в течение этого года. Поэтому реализуем, дополняем план и выполняем указные поручения нашего президента», − поручил Андрей Травников.



Сегодня в Новосибирской области живут более 280 тысяч семей с детьми, воспитывающих 587 тысяч детей. В целом объём средств, направленных из консолидированного бюджета Новосибирской области на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил без малого 73 миллиарда рублей. Обеспечение финансовой стабильности семей с детьми достигается за счёт предоставления мер финансовой поддержки и обеспечения занятости.

С 2023 года Социальным фондом России предоставляется единое универсальное пособие, направленное на поддержку семьи от беременности до достижения ребёнком 17 лет. 108 476 семей получают такое пособие.