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Новосибирцы даже в холода занимаются гимнастикой на «очень свежем» воздухе

В Центральном парке состоится открытие зимнего сезона парковой гимнастики.

pixabay.com

13 декабря, в 9.30 в Центральном парке на площадке около сцены состоится открытие зимнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Парковую гимнастику проводит автор программы оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.

Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.

Занятия на свежем воздухе будут проходить всю зиму вне зависимости от погодных условий. Участникам при себе необходимо иметь термос с чаем и быть тепло одетыми. Для тех, кто не сможет приходить на гимнастику на открытом воздухе, организуют группу для занятий в зале.

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