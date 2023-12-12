На базе системы «Безопасный город» в Новосибирской области заработает сервис по поиску пропавших людей

На базе региональной подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2024 году запустят сервис для розыска людей, который будет особенно востребован и для розыска пропавших детей. Данное предложение и результаты работы комплекса в 2023 году рассмотрели в правительстве региона на заседании рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

О достигнутых показателях за год рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. «На сегодня в системе доступно более двух тысяч камер видеонаблюдения, в том числе c объектов массового пребывания людей, это парки, скверы, общественные пространства, спортивные и культурные объекты. Дополнительно в 2023 году к системе было подключено более 1000 камер, впервые заведены видеопотоки с подвижных составов общественного транспорта, подключены объекты транспортной инфраструктуры, началось подключение торговых центров и других объектов. Система помогла в раскрытии 56 преступлений и розыске 134 преступников и пропавших без вести. Цифровая трансформация является одной из приоритетных национальных целей развития России. И мы стараемся внедрять все больше цифровых сервисов в ключевые отрасли Новосибирской области», – подчеркнул министр.



Для обеспечения дополнительной безопасности и правопорядка в период новогодних каникул минцифра региона сегодня готовит к подключению более 50 камер видеонаблюдения с центральных улиц областного центра.



В следующем году запланировано внедрение новых цифровых сервисов на базе комплекса. Один из них – «Открытый портал АПК «Безопасный город». После авторизации через Госуслуги граждане получат доступ к информации о расположении видеокамер и смогут направить заявку на хранение видеоматериала в течение месяца – для получения видеофрагмента с места преступления.



Еще один социально значимый цифровой сервис, который заработает в 2024 году, предназначен для розыска людей, особенно он будет востребован для розыска пропавших детей. После обращения в Службу 112 с заявлением о розыске человека гражданину на телефон придет ссылка, по которой он сможет загрузить фотографию пропавшего. Сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно получить фото для дальнейшей работы по розыску с применением средств биометрической видеоаналитики.



В 2024 году система видеонаблюдения и видеоаналитики будет модернизирована, возможности комплекса по заведению видеопотоков расширятся. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов одобрил направления развития проекта и поручил рабочей группе внедрять сервисы с учетом обозначенных сроков.