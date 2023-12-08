Имена новосибирских спортсменов Александра Карелина и Олеси Гладковой — на «Аллее славы» в Москве

«Аллея славы» – выставка, посвященная легендарным российским атлетам и их достижениям на мировой спортивной арене.
На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась официальная церемония открытия «Аллеи славы», посвященной именитым российским спортсменам и их достижениям. В список из 15 титулованных атлетов в единоборствах попали новосибирские чемпионы Олеся Гладкова (бокс, кикбоксинг) и Александр Карелин (греко-римская борьба).
«Аллея славы» – выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой спортивной арене. Выставка создана Российским обществом «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. На «Аллее славы» можно увидеть золотые медали, которые наши соотечественники завоевали на международных соревнованиях, другие экспонаты.
На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась официальная церемония открытия «Аллеи славы», посвященной именитым российским спортсменам и их достижениям. В список из 15 титулованных атлетов в единоборствах попали новосибирские чемпионы Олеся Гладкова (бокс, кикбоксинг) и Александр Карелин (греко-римская борьба).
«Аллея славы» – выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой спортивной арене. Выставка создана Российским обществом «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. На «Аллее славы» можно увидеть золотые медали, которые наши соотечественники завоевали на международных соревнованиях, другие экспонаты.
Накануне открытия «Аллеи славы» Общество «Знание» организовало обширную образовательную программу, чтобы гости выставки «Россия» смогли больше узнать о спортивных достижениях страны и вдохновиться примером чемпионов. В ходе общения с молодежью чемпионы поделились с ребятами опытом и полезными советами, ответили на вопросы аудитории. Также для юных спортсменов прошли увлекательные мастер-классы по ушу, карате-кекусинкай, муай-тай и грэпплингу. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подчеркнул значимость спортивной составляющей на выставке «Россия».
– Это очень символично и правильно, что «Аллея славы» открывается в рамках Выставки «Россия», потому что спорт всегда был и остается значимой частью жизни нашего общества, нашей историей побед. Сегодня как никогда важно воспитывать новое поколение на примерах труда, примерах гордости за наш великий спортивный союз. – отметил Олег Матыцин.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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