Имена новосибирских спортсменов Александра Карелина и Олеси Гладковой — на «Аллее славы» в Москве

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась официальная церемония открытия «Аллеи славы», посвященной именитым российским спортсменам и их достижениям. В список из 15 титулованных атлетов в единоборствах попали новосибирские чемпионы Олеся Гладкова (бокс, кикбоксинг) и Александр Карелин (греко-римская борьба).

«Аллея славы» – выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой спортивной арене. Выставка создана Российским обществом «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. На «Аллее славы» можно увидеть золотые медали, которые наши соотечественники завоевали на международных соревнованиях, другие экспонаты.