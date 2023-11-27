1 декабря в Новосибирской области стартует Декада инвалидов

О программе предстоящей Декады на пресс-конференции рассказали заместители министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов и Ольга Потапова.

«В настоящее время в регионе проживают около 193 тысяч людей с инвалидностью. В Новосибирской области социальной адаптации людей с инвалидностью уделяется серьезное внимание, развивается доступная среда для инвалидов, а главное – происходит интеграция и включение этой категории жителей в социальную жизнь региона, нивелируя существующие границы и барьеры», – отметил Владимир Машанов.

«Предстоящая Декада – это повод напомнить обществу о необходимости постоянного внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья и совершенствованию политики, направленной на их социальную защиту. С каждым годом растет количество мероприятий, доказывающих, что это люди творческие, трудолюбивые, которые не сидят дома, не замыкаются в себе, а, напротив, ведут полноценную жизнь, не обращая внимания на собственные недуги», – подчеркнула Ольга Потапова.

С 1 по 10 декабря будет работать тематическая горячая линия регионального министерства труда и социального развития, где специалисты ответят на вопросы о действующих мерах социальной поддержки. В это же время в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области пройдет общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда».

Среди мероприятий регионального значения – торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий губернатора Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш день» одаренным детям-инвалидам в сфере культуры и искусства. Все они – лауреаты и участники городских, региональных, всероссийских, международных смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад и выставок. Дни открытых дверей в учреждениях социальной сферы, лекции, тематические семинары, творческие мастер-классы, выставки и концерты – в план мероприятий декады вошло более тысячи различных мероприятий.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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