Удаленка захватила кадровый рынок Новосибирской области: количество «онлайн-вакансий» увеличилось почти на 70%

В Новосибирской области за год количество вакансий на «дистанционке» выросло на 68%, такие результаты исследования опубликовал сервис hh.ru. Выяснилось, что по этому показателю наш регион стал лидером в СФО. Общее число вакансий с возможностью работать «на удаленке» составила 13,1 тыс.

Серебро рейтинга досталось Красноярскому краю (7,3 тыс. вакансий). Тройку лидеров с показателем 6,3 тыс. вакансий замыкает Кемеровская область.

Отмечается, что в Новосибирской области на онлайн-формат работы приходится 5% от общего числа вакансий.