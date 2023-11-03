Больше 50 тысяч многодетных новосибирских семей получили сертификат на областной семейный капитал

Областной семейный капитал входит в перечень мер поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Сумма сертификата составляет 139,8 тысячи рублей.

Как рассказали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, мера поддержки – областной семейный капитал – предоставляется в регионе с 2012 года. За все время действия выплаты более 52 тысяч многодетных семей получили финансовую поддержку от государства. Выплата индексируется, и в текущем году многодетные родители могут получить сертификат на сумму 139861,68 рублей.



Перечень направлений использования сертификата постоянно анализируется и расширяется с учетом потребностей семей региона. Уже распорядились средствами областного семейного капитала 38,4 тысячи человек. Наиболее часто многодетные родители направляют средства сертификата на улучшение жилищных условий (26,8 тысяч семей), на второй строчке – приобретение автотранспорта (8,9 тысяч семей), тройку замыкает обучение (2 тысячи семей). Также меру поддержки можно использовать для покупки компьютерной техники и периферийных устройств, необходимых для обучения детей, сельскохозяйственной техники, для подключения жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме того, родители могут направить средства сертификата на формирование накопительной части трудовой пенсии или получить единовременную денежную выплату на ребенка-инвалида.



Сертификат на областной семейный капитал является электронным и выдается в беззаявительном порядке при получении удостоверения многодетной семьи. Подробная информация о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.