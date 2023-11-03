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Евпатий, Селена и Царина: какие оригинальные имена давали новосибирским малышам в октябре-2023?

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В том числе для новорожденных выбирают необычные двойные имена, например, Николас Рэнди и Маргарита-Агния.

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Новосибирский ЗАГС опубликовал необычные имена, которые родители выбрали для своих детей в октябре. Отмечается, что всего в этот месяце в Новосибирской области родились 2 193 малыша.

Среди необычных имен для мальчиков — Архип, Евпатий, Лука, Лукьян, Мирослав, Михей, Николас Рэнди, Платон, Ратмир, Роберт. Для девочек — Агафья, Алексия, Евсения, Лиен, Малена, Маргарита-Агния, Настасья, Мира, Селена, Царина.

В числе популярных мужским имен назвали такие: Артем, Михаил, Иван, Александр, Роман, Максим, Матвей, Мирон, Тимофей и Егор. Для девочек чаще всего выбирали имена София, Ева, Виктория, Мария, Анна, Арина, Варвара, Екатерина и Алиса.

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