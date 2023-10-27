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Новосибирские многодетные семьи получили ключи от автомобилей

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«Вручение автомобилей многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, впервые состоялось в 2012 году», — напомнил замгубернатора Сергей Нелюбов.

nso.ru

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов вручил семьям Новосибирской области, воспитывающим семь и более детей, ключи от новых автомобилей, приобретенных в рамках госпрограммы «Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства региона.

Замгубернатора подчеркнул, что поддержка многодетных семей – это общероссийская традиция и значимая часть семейной политики, проводимой правительством Новосибирской области. «Вручение автомобилей многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, впервые состоялось в 2012 году по инициативе общественных организаций, при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, – отметил Сергей Нелюбов. – Эта мера поддержки основывается на общечеловеческом понимании: как важно семье, где много детей, иметь собственный автомобиль. Такая помощь позволяет обеспечить необходимую мобильность для всех членов многодетной семьи, доступность совместного отдыха, возможность получения детьми услуг организаций образования, культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания».

nso.ru
nso.ru

За прошедшие годы автомобили вручены 149-ти многодетным семьям. В 2023 году на приобретение автомобильного транспорта многодетным семьям в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка в Новосибирской области», предусмотрено порядка 48 млн рублей. Автомобили «Лада Гранта Куб» вручены 25 многодетным семьям из 11 муниципальных образований и городских округов Новосибирской области.

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