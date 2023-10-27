Команда «Рядом!»: новосибирцев будут штрафовать за самовыгул собак

Депутаты заксобрания подчеркивают, что главная цель принятия законопроекта — не наказать нарушителей, а навести порядок в сфере содержания домашних животных.
Заксобрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект, вводящий региональные штрафы для безответственных владельцев собак и кошек, пишет zsnso.ru.
На сессии был принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», внесенный депутатами Денисом Субботиным и Романом Яковлевым.
Денис Субботин в своем докладе напомнил, что федеральные власти дали возможность регионам устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных. По словам парламентария, в большинстве случаев на людей нападают вовсе не бездомные, а имеющие владельцев собаки. Также депутат обратил внимание, что новым законопроектом вводятся штрафы для тех, кто содержит в своих квартирах, домах, на земельных участках животных в чрезмерном количестве, что доставляет неудобства соседям.
Парламентарий объяснил, что главная цель принятия законопроекта – не наказать нарушителей, а навести порядок в сфере содержания домашних животных. «Задача – нормализовать ситуацию, чтобы случаев нападения животных на людей стало меньше, – объяснил Денис Субботин. – Если через год мы услышим, что раньше жалоб от граждан была тысяча, а теперь сто, мы будем понимать, что сделали правильное и хорошее дело».
В свою очередь депутат Роман Яковлев добавил: «Тема, связанная с животными, гораздо более обширна, чем мы ее рассматриваем в рамках данного законопроекта. Ко мне подходили коллеги-депутаты Законодательного Собрания с различными вопросами, консультациями. Общественность в последние дни выходила с большим количеством вопросов и уточнений. Хочу сказать, что мы продолжим работу над законопроектом между первым и вторым чтением. Продолжим работу, связанную вообще в целом с животными с владельцами и без владельцев. Думаю, что вместе нам удастся найти конструктивные решения и двигаться вперёд в решении этой острой на самом деле тематики».
Заместитель председателя комитета регионального парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев подтвердил, что проблема назрела давно и фактически в настоящее время данным законопроектом возвращаются штрафы, которые ранее были прописаны в законе Новосибирской области №99 «Об административных правонарушениях». «Единственное существенной новеллой является новые штрафы за предельное допустимое количество животных в многоквартирных домах и на других территориях, потому что было очень много обращений, – акцентировал внимание депутат. – Думаю, у многих, особенно среди городских жителей, есть обращение, где в квартирах многоквартирных домов проживают жители, содержащие по 15-20 собак, кошек, и проблематика есть, а мер ответственности не существует».
Законопроектом предлагается ввести: штрафы от 500 до тысячи рублей – для владельцев собак, если перед входом на земельный участок владельцев нет надписи, предупреждающей о животном; штрафы от одной до трех тысяч рублей – если владелец собаки не принял мер против того, что животное самостоятельно покидает двор; если потенциально опасных крупных и средних собак выгуливают лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; если потенциально опасных крупных и средних собак выгуливают лица младше 14 лет либо те, кто не способен в силу своего возраста или физического развития контролировать действия своих питомцев, а также лица, признанные недееспособными.
В случае повторных нарушений на граждан может быть наложен административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести штрафы от одной до трех тысяч рублей: в случае превышения допустимого количества домашних животных в местах их содержания; а также в случае содержания домашних животных их владельцами в помещениях общего пользования многоквартирного дома, общежития, не являющихся частью квартиры (комнаты в общежитии), в помещениях общего пользования квартир, занятых несколькими семьями, на балконах, лоджиях и в иных нежилых помещениях, в том числе в подъездах, подвалах, чердаках, крышах, а также на придомовых территориях многоквартирных домов, общежитий, на территориях общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, пляжи и другие объекты).
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