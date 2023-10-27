Команда «Рядом!»: новосибирцев будут штрафовать за самовыгул собак

Заксобрание Новосибирской области приняло в первом чтении законопроект, вводящий региональные штрафы для безответственных владельцев собак и кошек, пишет zsnso.ru.

На сессии был принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», внесенный депутатами Денисом Субботиным и Романом Яковлевым.

Денис Субботин в своем докладе напомнил, что федеральные власти дали возможность регионам устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных. По словам парламентария, в большинстве случаев на людей нападают вовсе не бездомные, а имеющие владельцев собаки. Также депутат обратил внимание, что новым законопроектом вводятся штрафы для тех, кто содержит в своих квартирах, домах, на земельных участках животных в чрезмерном количестве, что доставляет неудобства соседям.

Парламентарий объяснил, что главная цель принятия законопроекта – не наказать нарушителей, а навести порядок в сфере содержания домашних животных. «Задача – нормализовать ситуацию, чтобы случаев нападения животных на людей стало меньше, – объяснил Денис Субботин. – Если через год мы услышим, что раньше жалоб от граждан была тысяча, а теперь сто, мы будем понимать, что сделали правильное и хорошее дело».

В свою очередь депутат Роман Яковлев добавил: «Тема, связанная с животными, гораздо более обширна, чем мы ее рассматриваем в рамках данного законопроекта. Ко мне подходили коллеги-депутаты Законодательного Собрания с различными вопросами, консультациями. Общественность в последние дни выходила с большим количеством вопросов и уточнений. Хочу сказать, что мы продолжим работу над законопроектом между первым и вторым чтением. Продолжим работу, связанную вообще в целом с животными с владельцами и без владельцев. Думаю, что вместе нам удастся найти конструктивные решения и двигаться вперёд в решении этой острой на самом деле тематики».