В течение пяти лет число детей-сирот в Новосибирской области снизилось на 14%

В регионе в течение нескольких последних лет сохраняется положительная динамика в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: о реализуемых проектах по профилактике сиротства в Новосибирской области рассказала в рамках пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Ольга Потапова.

Как отметила Ольга Потапова, в Новосибирской области за 5 лет снизилось на 14% общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 15% численность ребят, воспитывающихся в детских домах, уменьшилось почти в два раза число отказов от новорожденных. В течение нескольких последних лет в регионе сохраняется положительная динамика по устройству детей в замещающие семьи.



Так, по состоянию на 1 октября текущего года в Новосибирской области 94% детей-сирот воспитывается в замещающих семьях, в регионе действуют 10 организаций для детей-сирот, для сравнения: еще 5 лет назад их было 15.



Продолжая тему успешных кейсов в данной сфере, заместитель министра представила реализуемые на территории Новосибирской области проекты. Так, пилотный проект «Защитники детства» полностью реформирует действующую региональную систему профилактики социального сиротства и внедряет новые услуги для семей с детьми, направленные на сохранение детей в семьях. Данный проект компилируется с другим тематическим проектом – «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет». Оба эти проекта реализуются при непосредственном участии постоянных партнеров профильного министерства – социально ориентированных НКО: Благотворительного фонда «Солнечный город» и негосударственного центра «Вместе».



В ходе пресс-конференции также были рассмотрены формы устройства детей в замещающие семьи: усыновление – в данном случае юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и усыновителями, опека – когда ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от обязательств по участию в содержании ребенка, и третий вариант – приемные родители, которые являются опекунами ребенка и получают специальное вознаграждение. В Новосибирской области 1821 приемная семья (3331 ребенок), 3490 семей опекунов (4180 детей), 1576 усыновленных (удочеренных) детей.