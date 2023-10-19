Новосибирцев начнут штрафовать за излишнее количество домашних животных

Постановление правительства области о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных вышло в марте 2023 года, пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области». Комитет заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект, в котором определяется мера ответственности за нарушение положений этого постановления.

За содержание домашних животных не в домах или квартирах собственников, а в помещениях общего пользования, предполагается установить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За превышение допустимого количества домашних животных в местах их содержания владельцы могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

В частных домах, квартирах, коммунальных квартирах и комнатах общежитий на каждые 12 кв. м должно приходиться не более одной крупной или средней собаки, или не более двух мелких собак, или не более трёх кошек. На земельных участках на каждые 50 кв. м — не более одной крупной или средней собаки или трёх мелких собак.