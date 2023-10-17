Дефицит кадров на новосибирском рынке труда достиг исторического максимума

В Новосибирской области дефицит на рынке труда достиг исторического максимума, сообщила журналистам «РБК» директор сервиса hh.ru Екатерина Дегтярева.

По данным пресс-службы hh.ru, в августе и сентябре соотношение резюме к вакансиям составило 3 к 1 (в норме 4-7,9 резюме на вакансию).

«Основная причина нехватки персонала связана с выходом на рынок труда немногочисленного поколения 1990-х годов и уход с него многочисленного поколения 1960-х. Еще одной причиной кадрового голода является увеличение спроса на персонал со стороны восстанавливающегося бизнеса», – прокомментировала госпожа Дегтярева.

В hh.ru рассказали, что больше всего не хватает автослесарей (1,5 резюме на вакансию).