Новосибирские старшеклассники научились запускать сердце

В Новосибирске впервые прошло масштабное обучающее мероприятие «Запусти сердце. Дети спасают жизнь», посвященное Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения.
Курс оказания первой помощи прошли 300 старшеклассников новосибирских школ и лицеев. Участники акции научились накладывать повязку «варежка», укладывать пострадавшего в устойчивое боковое положение и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.
Организатор мероприятия — Новосибирский медицинский колледж. Подготовка акции заняла несколько месяцев: потребовалось обучить 70 инструкторов первой помощи и более 30 волонтеров, приобрести 50 тренажеров для отработки навыков сердечно-легочной реанимации.
Площадкой для проведения акция стал спортивный зал школы №216. Участников обучения приветствовали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко.
Каждый год 16 октября во всем мире проходят серии мастер-классов, курсов и других мероприятий, цель которых — информирование населения о внезапных остановках сердца, уносящих множество жизней, а также обучение базовым навыкам помощи в такой ситуации.
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