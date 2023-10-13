Бонусы за походы в зоопарк будут получать пользователи «Карты жителя Новосибирской области»

Начиная с 12 октября при покупке билетов на сайте или в кассе Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило обладателям «Карты жителя Новосибирской области» будет возвращаться кешбэк 5% обратно на карту «Мир».

«Мы вышли на этап активного наполнения «Карты жителя» востребованными и удобными для людей сервисами. В рамках соглашения о сотрудничестве правительства Новосибирской области и оператора платежной системы «Мир», подписанного губернатором Андреем Травниковым на Петербургском международном экономическом форуме, мы развиваем систему лояльности для пользователей. Одним из первых участников программы стал Новосибирский зоопарк – популярное и любимое место отдыха у новосибирцев. Посещать его с выгодой пользователи сервиса смогут до 22 декабря», – рассказал врио министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



Чтобы получить бонус, нужно авторизоваться в мобильном приложении или на портале «Карта жителя Новосибирской области» и в разделе «Мои карты «Мир» зарегистрировать банковскую карту «Мир» любого банка. Кешбэк рублями будет начислен на карту в течение 5-7 рабочих дней.



«Карта жителя Новосибирской области» реализуется по поручению губернатора Андрея Травникова. Проект объединит в себе широчайший набор сервисов, в том числе проактивных. С июля на ее базе внедрена «Лаврентьевская карта».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



12+

Фото: Игорь Шадрин