В Новосибирской области на берегу Оби высадили хвойный лес

Участники экомероприятия высадили четыре тысячи молодых саженцев кедровой сосны.
Масштабное мероприятие акции «Сохраним лес» прошло по инициативе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В акции приняли участие сотрудники министерства, органов местного самоуправления, волонтеры, школьники – около 60 человек, которые высадили молодые саженцы сосны сибирской кедровой на берегу Оби вблизи поселка Юный Ленинец.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы высадить 4 тысячи молодых саженцев кедровой сосны на площади в 1 га. Акция реализуется ежегодно в рамках национального проекта «Экология» и в этом году ее первый юбилей – стартовал пятый сезон. Спасибо всем присутствующим за личный вклад в нелегкое дело восстановления и приумножения леса!» – обратился к участникам мероприятия заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.
Хвойный лес, который теперь появится у жителей поселка Юный Ленинец, в будущем послужит защитной полосой. Напомним, что центральное региональное мероприятие всероссийской акции «Сохраним лес» состоялось 6 октября в Новосибирском лесничестве. Тогда было высажено 4 тысячи саженцев ели на участке в 1 гектар, ранее пройденном огнем.
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