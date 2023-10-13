В Новосибирской области на берегу Оби высадили хвойный лес

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы высадить 4 тысячи молодых саженцев кедровой сосны на площади в 1 га. Акция реализуется ежегодно в рамках национального проекта «Экология» и в этом году ее первый юбилей – стартовал пятый сезон. Спасибо всем присутствующим за личный вклад в нелегкое дело восстановления и приумножения леса!» – обратился к участникам мероприятия заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.