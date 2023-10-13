Новосибирские медики спасли похудевшую вдвое старушку с редкой патологией

На фоне сильных болей бабушка почти перестала есть и похудела с 80 килограммов до 44.
Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е.Н. Мешалкина спасли пожилую пациентку, которая из-за редкой патологии резко сбросила в весе.
У 75-летней женщины диагностировали нарушения проходимости кишечных артерий, пишет «АиФ-Новосибирск». Из-за сильной боли она практически перестала есть и похудела в итоге до 44 килограммов.
«Боль возникала после приема любой, даже самой щадящей пищи, длилась до двух часов и вынуждала женщину постепенно отказываться от питания», — рассказали специалисты.
Врачи в Новокузнецке (где изначально обследовали пациентку) проводили диагностику и лечение всех органов пищеварения, а также исключили наиболее возможную патологию — онкологию. Диагноз удалось установить в ходе УЗИ сосудов.
«Просвет нескольких крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью, что повлекло за собой нарушение перистальтики кишечника, а в дальнейшем могло бы привести к некрозу тканей и к гибели женщины», — прокомментировали специалисты центра.
Бабушку направили в Новосибирск. Сосудистый хирург центра Андрей Карпенко подчеркнул, что уникальность ее случая заключалась в тотальном кальцинозе стенок сосудов.
Через несколько месяцев боль усилилась. Тогда врачи поняли, что для решения проблемы необходимо восстановить кровоток в наиболее пораженной верхней брыжеечной артерии. Пациентке потребовалась открытая операция.
Неудача врачей могла привести к тромбоэмболии или перитониту, но специалисты нашли участок и провели соединение протеза сосуда. Все закончилось благополучно. Пожилая пациентка прошла послеоперационный период и уже начала нормально питаться.
Фото: vk.com/meshalkinclinic
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