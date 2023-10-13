Новосибирские медики спасли похудевшую вдвое старушку с редкой патологией

Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е.Н. Мешалкина спасли пожилую пациентку, которая из-за редкой патологии резко сбросила в весе.

У 75-летней женщины диагностировали нарушения проходимости кишечных артерий, пишет «АиФ-Новосибирск». Из-за сильной боли она практически перестала есть и похудела в итоге до 44 килограммов.

«Боль возникала после приема любой, даже самой щадящей пищи, длилась до двух часов и вынуждала женщину постепенно отказываться от питания», — рассказали специалисты.