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С марта 2025 года курить вейпы можно будет только в специально отведенных местах

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Ужесточить «правила пользования» вейпами предложило МЧС России.

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МЧС России предлагает разрешить курение вейпов только в местах, обозначенных знаком «Место курения», пишет НДН.инфо. Изменения хотят ввести с 1 марта 2025 года.

Соответствующий проект правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Запрещается курение табака, а также использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в новой редакции документа.

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