Из Новосибирского перинатального центра выписали тройняшек Катюшу, Леру и Наташу

За два месяца девочки набрали вес, и врачи разрешили им с мамой ехать домой.
Татьяне Горюшкиной из Доволенского района 21 год. Это ее первая беременность. Молодая мама говорит, что всё шло хорошо, без осложнений. Но поднялось давление, ее повезли в Новосибирск. В Городской перинатальный центр она поступила 9 августа, а через день родила трех девочек путем кесарева сечения. Вес малышек при рождении – 740, 980, 1200 граммов.
«Тройня – редкий случай. В этом году она у нас одна. Тем более недоношенные, с маленьким весом. К счастью, у нас получилась командная работа и со стороны акушеров-гинекологов, и с нашей. Акушеры-гинекологи подготовили малышей, вовремя родоразрешили, потому что у одной из малышек были уже критические изменения», – рассказывает заведующая отделением реанимации новорожденных Новосибирского городского клинического перинатального центра Татьяна Сверщевская.
Девочки родились на сроке 29 недель. Конечно, им понадобились особенный уход и внимание врачей, респираторная поддержка, внутривенное питание. Потом малышки питались через зонд, позже – из бутылочки. Через месяц их отдали маме, с ней вместе в палате Городского перинатального центра они провели второй месяц.
За ростом девочек неонатологи наблюдали со смежными специалистами: неврологом, кардиологом, офтальмологом. Неоднократно проводили инструментальные обследования: УЗИ головного мозга, внутренних органов, УЗИ сердца. Малышкам уже сделали необходимые профилактические прививки.
Сейчас вес каждой из девочек больше двух килограммов. Самой первой родилась Наталья с весом 740 граммов. Сейчас она весит 2 килограмма 300 граммов. Валерия весит 2 килограмма 400 граммов, Екатерина – 2 килограмма 700 граммов.
«Мама – большая молодец, не боялась ухаживала, училась. Это очень важно, когда мама хочет общаться с детьми, хочет их кормить. И теперь она обучена всем нюансам, всё умеет, всё знает. И мы уже с большой радостью отдаем их домой. На удивление дети спокойные. Они дружные, не скандалят, кушают по очереди. Когда они лежали все вместе в открытой реанимационной системе, Лера и Наталья обнимались. А Катюше всегда надо было опереться. Упиралась тоже в сестер», – поделилась заведующая отделением реанимации новорожденных.
Татьяна Горюшкина очень рада, что у нее теперь три дочки. Но, признается, когда ей на УЗИ врач сказал, что будет тройня, была в шоке: ни в ее роду, ни у мужа троен не было.
«Вообще должна была рожать в областном перинатальном центре, но он был закрыт на помывку. Привезли сюда, не пожалела. Врачи хорошие», – говорит молодая мама.
С малышками ей несложно. Они редко капризничают, ночью хорошо спят. Первое время семья решила пожить у родителей.
Встречать Татьяну с тремя дочками приехали ее супруг Сергей и мама. Оба радостно улыбаются. В руках цветы, люльки-переноски и одежда для малышек.
Евгения, мама Татьяны и уже два месяца как бабушка Наташи, Леры и Кати, рассказывает, что вся семья обрадовалась, узнав, что будет тройня: «Счастью не было предела, все были в восторге! Будем всеми силами помогать. Детям много внимания надо? Нас тоже много – бабушки, дедушки, прабабушка, прадедушка. Все будем помогать, все очень рады».
«Потом сыновей еще будем... Не напугало ничего. Дети – это же радость», – говорит Сергей, держа на руках конверт с одной из малышек.
Фото: zdrav.nso.ru
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