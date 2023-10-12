Из Новосибирского перинатального центра выписали тройняшек Катюшу, Леру и Наташу

Татьяне Горюшкиной из Доволенского района 21 год. Это ее первая беременность. Молодая мама говорит, что всё шло хорошо, без осложнений. Но поднялось давление, ее повезли в Новосибирск. В Городской перинатальный центр она поступила 9 августа, а через день родила трех девочек путем кесарева сечения. Вес малышек при рождении – 740, 980, 1200 граммов.

«Тройня – редкий случай. В этом году она у нас одна. Тем более недоношенные, с маленьким весом. К счастью, у нас получилась командная работа и со стороны акушеров-гинекологов, и с нашей. Акушеры-гинекологи подготовили малышей, вовремя родоразрешили, потому что у одной из малышек были уже критические изменения», – рассказывает заведующая отделением реанимации новорожденных Новосибирского городского клинического перинатального центра Татьяна Сверщевская.

Девочки родились на сроке 29 недель. Конечно, им понадобились особенный уход и внимание врачей, респираторная поддержка, внутривенное питание. Потом малышки питались через зонд, позже – из бутылочки. Через месяц их отдали маме, с ней вместе в палате Городского перинатального центра они провели второй месяц.

За ростом девочек неонатологи наблюдали со смежными специалистами: неврологом, кардиологом, офтальмологом. Неоднократно проводили инструментальные обследования: УЗИ головного мозга, внутренних органов, УЗИ сердца. Малышкам уже сделали необходимые профилактические прививки.