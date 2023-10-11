Юные новосибирцы завоевали пять медалей на молодежных Дельфийских играх

В Бишкеке завершились семнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ. С 6 по 10 октября более 600 участников из разных стран СНГ состязались в десяти творческих номинациях. Новосибирская делегация завоевала 1 золотую, 4 серебряных медали и 1 специальный диплом.

В номинации «Скрипка» золотую медаль завоевала Елизавета Лихницкая, студентка Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс Марины Кузиной, концертмейстер – Герман Таразанов). Студент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Сергей Батенев (класс Дины Шевчук) завоевал серебро в номинации «Фортепиано». Алиса Варваринская, учащаяся Новосибирской специальной музыкальной школы (класс Татьяны Янковской, концертмейстер – Елена Суродейкина), получила серебро в номинации «Флейта». Еще одно серебро в этой номинации взяла выпускница НСМШ Лукерья Мишнева. Илья Корешков (НСМШ, класс Михаила Овчинникова) получил специальный диплом в номинации «Баян». Лолита Игнатенко из ДХШ р.п. Краснообск (класс Елены Шаповаловой) завоевала серебряную медаль в номинации «Изобразительное искусство».

Семь номинаций молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ названы конкурсными – фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец. Еще три – фестивальные – включают народные и духовые инструменты, а также художественные ремесла.