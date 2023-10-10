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14 октября в Новосибирске пройдет общегородской осенний субботник

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Мэр Анатолий Локоть пригласил жителей на субботник, чтобы «общими усилиями помочь городу встретить новый зимний сезон чистым и ухоженным».

pxhere.com

14 октября в Новосибирске состоится общегородской субботник. Мэр Анатолий Локоть призвал жителей принять участие в этом важном для всего города мероприятии.

«У нас есть добрая традиция — проводить генеральную уборку в любимом городе. Каждый год сибиряки объединяются, делают доброе и полезное дело, проявляют заботу об окружающей среде и своем родном городе, — обратился к горожанам мэр. — Новосибирск растет, меняется — появляются новые зелёные уголки, преображаются парки и скверы, ремонтируются дороги и тротуары, благоустраиваются дворы. Приглашаю вас общими усилиями помочь городу встретить новый зимний сезон чистым и ухоженным — убрать листву, проинспектировать подъезды своих домов и придомовые территории.

Школьники, студенты, трудовые коллективы, все неравнодушные новосибирцы, присоединяйтесь к общегородской акции и помогайте нашему городу меняться к лучшему!»

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