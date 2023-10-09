«Серебряные» волонтеры высадили в Новосибирске яблоневую аллею

Создание аллеи стало одним из завершающих мероприятий Декады пожилого человека.
Яблоневую аллею в рамках Декады пожилого человека высадили на территории Новосибирского дома ветеранов «серебряные» волонтеры вместе с проживающими стационарного учреждения. Всего высажено 20 саженцев яблонь, мероприятие стало одним из завершающих Декаду.
Как рассказал в ходе акции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, особая роль в вопросах поддержки граждан старшего возраста на территории региона отводится добровольчеству. В этом году исполняется 5 лет волонтерскому движению «Добро. Центр «Молоды душой» Новосибирска, который организует работу «серебряных» волонтеров Новосибирской области при поддержке министерства труда и социального развития.
«Подобные мероприятия объединяют активных и молодых душой людей старшего поколения. Им важно понимать, что с окончанием трудовой деятельности жизнь продолжается», – отметил заместитель министра.
Реализуемые программы активного долголетия – одного из направлений федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» – направлены на повышение качества жизни, обретение пожилыми людьми большей самостоятельности и независимости, увеличение продолжительности здоровой жизни населения, сохранение и укрепление здоровья, улучшение их социального и психологического благополучия, а также расширение возможностей участия в различных сферах жизни общества.
В Новосибирской области для старшего поколения проводят занятия по оздоровительной гимнастике, скандинавской ходьбе, творческие мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми, компьютерные курсы и обучение финансовой грамотности. Все здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение полноты жизни пожилых людей, возможность самореализации, образования, занятий спортом.
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