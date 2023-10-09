«Серебряные» волонтеры высадили в Новосибирске яблоневую аллею

«Подобные мероприятия объединяют активных и молодых душой людей старшего поколения. Им важно понимать, что с окончанием трудовой деятельности жизнь продолжается», – отметил заместитель министра.



Реализуемые программы активного долголетия – одного из направлений федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» – направлены на повышение качества жизни, обретение пожилыми людьми большей самостоятельности и независимости, увеличение продолжительности здоровой жизни населения, сохранение и укрепление здоровья, улучшение их социального и психологического благополучия, а также расширение возможностей участия в различных сферах жизни общества.



В Новосибирской области для старшего поколения проводят занятия по оздоровительной гимнастике, скандинавской ходьбе, творческие мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми, компьютерные курсы и обучение финансовой грамотности. Все здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение полноты жизни пожилых людей, возможность самореализации, образования, занятий спортом.