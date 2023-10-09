Работникам бюджетной сферы в Новосибирской области повысят зарплаты

Андрей Травников обнародовал принятие принципиального решения – с 1 октября зарплаты у бюджетников, которые не попадают под майские указы, должны быть проиндексированы на 7,5%, что выше запланированного ранее уровня. Суммарно индексация зарплат неуказных категорий бюджетников в 2023 году будет больше, чем в 2022 году.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, глава региона подчеркнул:

«Поддержание достойного уровня оплаты труда работников, в первую очередь социальной сферы здравоохранения, образования, культуры и других – это наша первоочередная задача. В отношении так называемых указных категорий бюджетников, которые защищены формулой майского указа президента 2012 года, все понятно. Их уровень оплаты труда должен следовать вслед за приростом среднего дохода по экономике. Наша с вами задача – обеспечить равноценный рост оплаты труда указных категорий. Все необходимые ресурсы в этом году для поддержания таких темпов у нас имеются.

В отношении так называемых не указных категорий бюджетников тех же сфер: образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и так далее, т.е. тех профессий, которые не вошли в перечень майских указов, мы каждый год принимаем отдельные решения. Напомню, в прошлом году в связи с ростом инфляции мы дважды индексировали зарплату для не указных категорий наших коллег как в областных, так и в муниципальных учреждениях – с 1 июля на 10%, и с 1 октября на 4%. В этом году мы также планировали два раза проиндексировать зарплату наших коллег бюджетной сферы. Первая, летняя, индексация состоялась на 9,7% с 1 июля. Вторую индексацию, октябрьскую, мы планировали на уровне 5%.

В субботу мы провели совещание, изучили официальные результаты статистики, Росстата и понимаем, что индексацию нужно производить в большем объеме. Поэтому принципиальное решение принято – с 1 октября, т.е. уже октябрьские зарплаты у бюджетников должны быть проиндексированы на 7,5%. Поручаю минфину реализовать это решение уже в поправках бюджета текущего года, которые будут внесены на октябрьскую сессию в законодательное собрание.

Всем министрам и главам городских округов и районов – дать поручение руководителям учреждений администрации принять эту информацию в работу для того, чтобы все расчеты заработной платы за октябрь производились с учетом этой индексации.

Министерству труда и социального развития подготовить и внести соответствующие нормативные акты уровня правительства для того, чтобы коллеги могли своевременно все расчеты сделать с учетом индексации, названной мой. В итоге суммарно индексация зарплат неуказных категорий бюджетников в этом году будет больше, чем в прошлом году».

Как доложил губернатору врио заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы, законопроект о внесении изменений в бюджет предусматривает увеличение бюджетных ассигнований по всем главным распорядителям бюджетных средств.