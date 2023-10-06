18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирцы стали искать подработку в два раза чаще

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Поисками дополнительной работы в довесок к основной чаще других озадачены люди искусства и науки, юристы и бухгалтеры.

pixabay.com

Спрос на подработку в Новосибирске увеличился вдвое. Ищут дополнительную занятость не только студенты, почти половина из соискателей имеет постоянную работу, сообщают «Вести Новосибирск».

Чаще других поисками подработки занимаются люди искусства и науки, а также юристы и бухгалтеры. Компаний, где требуются сотрудники не на полный рабочий день, достаточно. Однако такие вакансии на рынке труда имеют свою специфику.

О необходимости иметь дополнительную работу чаще остальных заявляют представители следующих профессиональных сфер:

─ искусство, развлечение, массмедиа ─ 63%;

─ наука, образование ─ 55%;

─ финансы, бухгалтерия, юриспруденция ─ 53%.

«В Новосибирской области предложений с различными вариантами подработки открыто более 7,5 тысяч, чаще всего работодатели ищут курьеров, продавцов, менеджеров по продаже и менеджеров по работе с клиентами, специалистов-упаковщиков и комплектовщиков, специалистов колл-центров и страховых агентов», ─ рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Елизавета Илюшина.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: