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В честь Международного Дня учителя наградили лучших новосибирских педагогов

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Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени Каца.

Победители профессиональных педагогических конкурсов, ветераны педагогического труда, учителя и руководители образовательных организаций Новосибирской области собрались 5 октября в ГКЗ им. А.М. Каца на празднование Международного Дня учителя.

Лучших педагогов и почетных работников системы образования Новосибирской области от лица Андрея Травникова поздравил и наградил врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Также врио замгубернатора подчеркнул, что в этом году праздник особенный – он проходит в Год педагога и наставника, которым указом президента объявлен 2023 год. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя.

«Профессия учителя очень ответственная, одна из ключевых его миссий – формирование будущего нашей Родины, поэтому учитель – это особое служение. И эта профессия – вечно актуальна. Примите самые сердечное поздравления с праздником, пусть дети радуют успехами, а ваши ожидания всегда реализовываются», – отметил Сергей Нелюбов.

Врио замгубернатора от имени главы региона вручил награды почетным работникам образования Новосибирской области и премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году.

Фото: nso.ru

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