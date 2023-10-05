В честь Международного Дня учителя наградили лучших новосибирских педагогов

Победители профессиональных педагогических конкурсов, ветераны педагогического труда, учителя и руководители образовательных организаций Новосибирской области собрались 5 октября в ГКЗ им. А.М. Каца на празднование Международного Дня учителя.

Лучших педагогов и почетных работников системы образования Новосибирской области от лица Андрея Травникова поздравил и наградил врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Также врио замгубернатора подчеркнул, что в этом году праздник особенный – он проходит в Год педагога и наставника, которым указом президента объявлен 2023 год. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя.