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В Новосибирской области открылось уникальное учреждение для социализации молодых инвалидов

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Как прокомментировала врио министра труда и соцразвития региона Елена Бахарева, сейчас остро стоит вопрос по жизнеустройству молодых людей, достигших 18 лет и имеющих серьезные ментальные нарушения.

nso.ru

Министерством труда и социального развития Новосибирской области организовано отделение дневного пребывания, где занимаются социализацией молодых людей с ментальными расстройствами. Елена Бахарева приняла участие в открытии отделения, заработавшего на базе Обского психоневрологического интерната.

Как пояснила госпожа Бахарева, в нашем регионе сейчас очень остро стоит вопрос по жизнеустройству молодых людей, достигших 18 лет и имеющих серьезные ментальные нарушения. Так, на сегодняшний день порядка тысячи таких граждан проживает в Новосибирской области. Отделение пилотное, рассчитано на 15 человек. «Это очень важно для родителей, так как их дети продолжают жить дома с семьей, при этом в дневное время находятся под присмотром специалистов в комфортных безопасных условиях. Такая форма работы призвана поддержать людей с особенностями развития и их семьи», – отметила врио министра.

В Новосибирской области с 2020 года при поддержке регионального министерства труда и социального развития успешно реализуется программа «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020-2023 годы», получившая поддержку на федеральном уровне. Сформирован пул учреждений, где люди с инвалидностью получают профессиональную помощь. Среди организаций – как государственные, так и представители некоммерческого сектора.

С молодыми людьми, имеющими особенности развития, будут проводиться групповые и индивидуальные психологические занятия по тренировке, восстановлению и поддержанию функций памяти, внимания, мышления, мелкой моторики, улучшению их эмоционального фона, клубы и кружки по интересам, оздоровительная гимнастика и прогулки, праздники, посвященные памятным датам, календарным праздникам и многое другое.

В отделении организовано полноценное комплексное трехразовое питание, обустроены комнаты отдыха, сенсорная комната и кабинет творчества. На прилегающей территории имеется веранда для спокойного отдыха на свежем воздухе, обустроены дорожки для прогулки. Министерством организована доставка специализированным автотранспортом.

Попасть в отделение можно, обратившись в отдел организации социального обслуживания населения по месту жительства.

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