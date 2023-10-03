Новосибирцы проверили свою грамотность на «Цифровом диктанте»

Акция проходит в онлайн- и офлайн-формате по всей стране.
Новосибирская область присоединилась к масштабной акции по проверке уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант» в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Акция проходит в онлайн и офлайн форматах по всей стране.
Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 3 октября организовали очную площадку проведения акции, где заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева поприветствовала участников, а также лично приняла участие в написании цифрового диктанта.
«Без цифры сегодня никуда. Технологии, гаджеты, различные сервисы с нами повсюду – в быту, на работе, на учебе, в поликлиниках, магазинах. Считаю, каждый должен периодически проводить подобный чекап знаний в сфере информационных технологий и восполнять пробелы. Сотрудники министерства массово поддерживают акцию и участвуют в основном в онлайн-формате. Конечно, она полезна не только специалистам из мира ИТ, но и всем жителям области. Разбивка по возрастам позволяет объективно оценить уровень цифровых компетенций детей и взрослых. По итогу акции будет сформирован индекс цифровой грамотности россиян, надеюсь новосибирцы активно поддержат мероприятие, и мы подтвердим статус одного из регионов-лидеров цифровизации», – подчеркнула замминистра.
Акция дает возможность не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков. Задания диктанта разработаны с учетом разных возрастных категорий – для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Присоединиться могут все желающие.
Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники. Цифровой Диктант также позволяет познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами, в том числе отечественного производства.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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