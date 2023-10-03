Новосибирцы проверили свою грамотность на «Цифровом диктанте»

«Без цифры сегодня никуда. Технологии, гаджеты, различные сервисы с нами повсюду – в быту, на работе, на учебе, в поликлиниках, магазинах. Считаю, каждый должен периодически проводить подобный чекап знаний в сфере информационных технологий и восполнять пробелы. Сотрудники министерства массово поддерживают акцию и участвуют в основном в онлайн-формате. Конечно, она полезна не только специалистам из мира ИТ, но и всем жителям области. Разбивка по возрастам позволяет объективно оценить уровень цифровых компетенций детей и взрослых. По итогу акции будет сформирован индекс цифровой грамотности россиян, надеюсь новосибирцы активно поддержат мероприятие, и мы подтвердим статус одного из регионов-лидеров цифровизации», – подчеркнула замминистра.

Акция дает возможность не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков. Задания диктанта разработаны с учетом разных возрастных категорий – для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). Присоединиться могут все желающие.