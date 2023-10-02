В Новосибирской области станет больше жителей, имеющих право на возмещение расходов по газификации

Сессия законодательного собрания Новосибирской области расширила перечень категорий граждан, имеющих право на возмещение расходов по газификации жилья. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального заксобрания.

В регионе действует Закон Новосибирской области «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации». Согласно этому нормативному правовому акту, действующему с июня 2022 г., отдельным категориям жителей региона предоставляется социальная поддержка в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации принадлежащего им, либо членам их семей на праве собственности жилого дома, либо его части.

Согласно первоначальной редакции закона, получателям льгот предоставлялась компенсация в размере 50 процентов фактически понесенных ими расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации жилого дома, а именно по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельных участков, на которых располагаются жилые дома. Также компенсация выплачивалась за установку газоиспользующего оборудования, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку прибора учета газа. В любом случае существовал верхний предел выплат – не более 35 тысяч рублей.

Действие закона распространялось на девять категорий граждан: участники Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; одиноко проживающие ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; одиноко проживающие ветераны труда Новосибирской области; одиноко проживающие инвалиды I или II группы; граждане, имеющие ребёнка-инвалида.