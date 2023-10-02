В Новосибирской области станет больше жителей, имеющих право на возмещение расходов по газификации

Такое решение было принято на сессии законодательного собрания региона.
Сессия законодательного собрания Новосибирской области расширила перечень категорий граждан, имеющих право на возмещение расходов по газификации жилья. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального заксобрания.
В регионе действует Закон Новосибирской области «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации». Согласно этому нормативному правовому акту, действующему с июня 2022 г., отдельным категориям жителей региона предоставляется социальная поддержка в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации принадлежащего им, либо членам их семей на праве собственности жилого дома, либо его части.
Согласно первоначальной редакции закона, получателям льгот предоставлялась компенсация в размере 50 процентов фактически понесенных ими расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации жилого дома, а именно по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельных участков, на которых располагаются жилые дома. Также компенсация выплачивалась за установку газоиспользующего оборудования, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку прибора учета газа. В любом случае существовал верхний предел выплат – не более 35 тысяч рублей.
Действие закона распространялось на девять категорий граждан: участники Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; одиноко проживающие ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; одиноко проживающие ветераны труда Новосибирской области; одиноко проживающие инвалиды I или II группы; граждане, имеющие ребёнка-инвалида.
В декабре того же года закон был изменён: компенсации подлежали уже 100% понесённых расходов в сумме не более 100 тыс. руб. При этом добавилось возмещение затрат и на приобретение прибора учёта газа.
На 35-й сессии депутаты, одобрив сразу в двух чтениях, изменения в областной закон, добавив в число получателей компенсации шесть новых категорий: инвалиды боевых действий; ветераны боевых действий; многодетные семьи; малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми; участники специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, пишет zsnso.ru.
Общее количество получателей компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации составит 2460 человек, из которых прогнозируемое количество получателей компенсации из числа льготных категорий, предусматриваемых проектом закона составляет 1951 человек, в том числе: 15 человек – члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий; 47 человек – ветераны и инвалиды боевых действий; 1 214 человек – многодетные семьи; 160 человек – малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми; 467 человек – участники специальной военной операции; 48 человек – члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции.
Общие расходы областного бюджета на указанные меры поддержки составят на ближайшие три года 248 млн руб. (2023г. – 73 млн руб., 2024 г. – 106 млн руб., 2025 г. – 69 млн руб.).
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