Новосибирцы стали чаще забирать в свои семьи детей-сирот

Вопросы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, а также обеспечения безопасности детей рассмотрены 25 июля в правительстве региона на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области, которое прошло под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности детей и профилактики социального сиротства являются приоритетными для правительства региона. Особенно важно обеспечение безопасности в летний период, когда дети находятся на каникулах. Замгубернатора поручил главам муниципалитетов области актуализировать работу по устранению мест, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, особое внимание уделить водным объектам. Ключевой темой остается и летняя занятость детей. Сергей Нелюбов акцентировал внимание на том, что взрослые должны понимать, где находится ребенок на каникулах, чем он занимается, как строится его досуговая деятельность. Замгубернатора поручил администрациям муниципалитетов, образовательных организаций взять вопросы занятости на особый контроль.

В ходе обсуждения темы профилактики социального сиротства, на заседании было отмечено, что в регионе должна быть выстроена система помощи семье без разлучения с ней ребенка. Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, общее количество детей-сирот и вновь выявленных детей-сирот снизилось в регионе за полгода на 6%; на 7% возросло число сирот, устроенных в семьи.

Министр подчеркнула, что Новосибирская область включена программу Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по профилактике социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет. «Мы активно начали работу по тем детям, которые у нас уже находятся в Доме ребенка, за два месяца 27 детей возвращено в родные семьи, 7 передано в замещающие семьи. Организационно все подготовлено для начала работы службы «Дети в семье», разработан региональный план реализации проекта. Важно работать по устройству уже находящихся в учреждении детей, и не допускать попадания ребенка в систему», – отметила Елена Бахарева.

Также в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в регионе рассмотрены вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, профилактики суицидального поведения и другие. Напомним, в регионе действует комплекс мер, направленных на профилактику гибели несовершеннолетних от управляемых причин, жестокого обращения с ними на территории Новосибирской области на период 2023-2025 гг. и план мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных противоправных деяний несовершеннолетних на территории Новосибирской области на 2023 год. Данные документы в настоящее время актуализируются. Кроме того, реализуется утвержденная правительством региона межведомственная программа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.