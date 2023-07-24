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Более 15 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область за первое полугодие 2023-го

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Об этом заявили в Росстате, уточнив, что более 7 тысяч человек приехали в наш регион из стран СНГ.

pixabay.com

За первые шесть месяцев текущего года более 15 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область, информирует Росстат. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился.

В целом с января по май 2023 года Новосибирская область пополнилась 15 421 мигрантом. В аналогичном периоде прошлого года их число составило 27 981 человек. Число уехавших из региона оценивается в 12 163 человек – почти на том же уровне, что и в прошлом году.

Из других регионов России, включая новые территории, в Новосибирскую область приехали 8 278 человек. Уехали в другие регионы 7 419 человек. Из стран СНГ прибыли 7 042 человека. Убыли в эти страны 4 640 человек.

Из прочих государств в Новосибирскую область приехал 101 мигрант. Уехали в другие страны 104 человека.

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