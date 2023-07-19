В этом году новосибирцы получили 25 тысяч услуг по активному долголетию

Региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области, направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей старшего поколения. Сегодня в регионе проживает около 640 тысяч людей пенсионного возраста, причем большая часть из них социально активна. С начала текущего года пожилым новосибирцам уже оказано порядка 25 тысяч социальных услуг.

Как рассказал в ходе пресс-тура заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, практика активного долголетия, реализуемая на базе Дома ветеранов Новосибирской области, включает в себя эффективный комплекс оздоровительных и реабилитационных программ, ориентированных на улучшение качества жизни людей старшего поколения.

«Дом ветеранов Новосибирской области – это учреждение открытого типа, где люди проживают по договору бессрочного пользования. Для этого им необходимо внести первоначальный денежный взнос и кроме непосредственно самого проживания получать целый комплекс услуг, включающий медицинское сопровождение и досуговую деятельность. Это уникальный проект, по набору услуг он единственный за Уралом», – отметил заместитель министра.

Проект рассчитан на пожилых граждан с разными потребностями, состоянием здоровья и социальными запросами. Индивидуальные оздоровительные программы, включающие в себя консультации врача-терапевта, инструктора лечебной физической культуры, курса ручного и аппаратного массажа, гидромассаж, физиопроцедуры, групповые и индивидуальные занятия у психолога, юридические и правовые консультации, а также автотранспортные услуги.

С 2022 года для жителей Дома ветеранов командой «Больничные клоуны НОС» организована досуговая деятельность, направленная на предотвращение проблем социального одиночества и повышения жизненного тонуса. В настоящее время представлены различные векторы развития: компьютерный класс, арт-терапия, библиотека, игры в бильярд, песочная терапия, механотерапия, и другие.