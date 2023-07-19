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Какое место в рейтинге привлекательности занял паспорт гражданина РФ?

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Последние места мирового «паспортного топа» достались Афганистану, Ираку и Сирии.

pxhere.com

Паспорт Российской Федерации занял 49-е место в ежегодном «индексе привлекательности паспортов». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию Henley&Partners. Российский паспорт сохранил свои позиции без изменений относительно рейтинга прошлого года. Несмотря на то, что число стран, которые можно посетить без визы, уменьшилось с 118 до 115.

На первом месте — Сингапур, который подвинул лидера последних пяти лет – Японию. Обладатели сингапурского паспорта имеют безвизовый доступ в 192 страны и территории из 227. На втором месте расположились Германия, Испания и Италия (190 стран), третье место ушло Австрии, Люксембургу, Финляндии, Франции, Швеции, Южной Кореи и Япония (189 стран).

На последнем месте оказались Афганистан (27 стран), Ирак (29) и Сирия (30).

Индекс привлекательности паспортов публикуется Henley&Partners ежегодно с 2006 года. Список формируется исходя из данных Международной ассоциации воздушного транспорта для 199 стран и территорий.

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