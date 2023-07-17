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Метеозависимым приготовиться: новосибирцев ожидает магнитная буря

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Возмущения в магнитосфере будут происходить 18 июля.

pixabay.com

Новосибирскую область «посетит» магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Изменения в магнитосфере ожидаются 18 июля. По данным сотрудников лаборатории, явление достигнет уровня G1, возмущения должны быть достаточно слабыми.

Эксперты предупреждают, что буря может оказывать негативное влияние на метеозависимых людей. Дискомфорт связан с перепадами атмосферного давления, которыми сопровождаются магнитные бури.

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