В каких районах Новосибирска жителей чаще кусают клещи?

С начала эпидемического сезона в нашем регионе зафиксировано 13 864 укуса клещей. За неделю с 5 по 11 июля было зарегестрировано 917 случаев укусов. Об этом рассказала пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Наибольшее число укусов — в районах Новосибирска (118), Искитима (113) и Мошкова (87). На территории Советского и Заельцовского районов было установлено 61 и 26 случаев соответственно. В Калининском районе города – 24 укуса.

С начала эпидсезона энцефалит выявили у 82 человек. За аналогичный период 2022 году цифра была чуть меньше — 79.