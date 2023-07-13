В России запретят самовыгул домашних животных?

Государственная дума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о поправках в закон о бездомных животных. Информация об этом появилась на сайте Госдумы, пишет НДН.инфо.

В комментарии к проекту сказано, что в законодательстве остаются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также о системе «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат».

Кроме того, сохранится важное положение закона об ответственном обращении с четвероногими, в частности статья 17 — о гуманных принципах обращения с бездомными животными. Раньше ее предлагалось исключить. Таким образом, региональные власти могут самостоятельно определять способы обращения с животными без хозяина в соответствии с российским законодательством — исключая калечащие и приводящие к смерти методы отлова.

«Самое главное, профильный комитет ГД рекомендовал отклонить внесенные в Госдуму инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных. Такой формулировки в федеральном законодательстве нет и не будет», — сказано в тексте комментария к закону.

Госдума также запретила владельцам отправлять своих питомцев на самовыгул. После того, как закон вступит в силу, свободно выгуливать (без поводка) домашних животных можно будет только в специальных местах, разрешенных органами местного самоуправления.