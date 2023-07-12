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Замминистра новосибирского здравоохранения рассказала о случае очень раннего материнства в регионе

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Юной сибирячке, ставшей мамой, было всего 11 лет.

pxhere.com

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщила о случае раннего материнства в нашем регионе.

«Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самая маленькая девочка, которая у нас родила, — ей было 11 лет. За десять лет это был один такой случай. Ребёнок был здоров», — поделилась она в беседе с kp.ru.

По словам замминистра, ежегодно в регионе становятся родителями около десяти подростков в возрасте 15-17 лет.

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