Замминистра новосибирского здравоохранения рассказала о случае очень раннего материнства в регионе

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщила о случае раннего материнства в нашем регионе.

«Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самая маленькая девочка, которая у нас родила, — ей было 11 лет. За десять лет это был один такой случай. Ребёнок был здоров», — поделилась она в беседе с kp.ru.

По словам замминистра, ежегодно в регионе становятся родителями около десяти подростков в возрасте 15-17 лет.