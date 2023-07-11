До конца 2023 года 758 семей в Новосибирске получат новые квартиры вместо аварийного жилья

Строительство нового многоквартирного дома на ул. Степной для 197 семей завершает программу расселения жителей, чьи дома были признанными аварийными до 1 января 2017 года. Индивидуальный проект дома позволит маломобильным гражданам беспрепятственно выходить на улицу через отдельный выход.

«Важнейшая задача — расселение новосибирцев из аварийного жилья. В этом году завершается федеральная программа расселения жителей, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Более 700 человек по этой программе получат квартиры, 197 из них — в доме на ул. Степной. Дом строит мэрия города Новосибирска совместно с известными строительными фирмами, которые являются подрядчиками и субподрядчиками. До конца года необходимо освоить федеральные деньги, не просто построить дом, но и сдать его с внутренней отделкой квартир и благоустроенной территорией», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Дом на 197 квартир был спроектирован три года назад, в феврале был заключен контракт на 580 млн рублей. Подрядчик — ООО «Агросервис». В настоящее время выкопан котлован, сделано устройство ростверков, ведется монтаж железобетонных панелей. Проект дома — индивидуальный, разработан с учетом технического задания заказчика, так как жильцам необходимо предоставить новую квартиру площадью не меньше, чем занимала семья в аварийном доме. Особенностью строительства является обязательное наличие пандусов для маломобильных граждан, чьи квартиры расположены на первом этаже с оборудованным выходом на улицу через лоджию. Также предусмотрено благоустройство придомовой территории: озеленение, устройство парковочных мест, игровой и спортивной площадок, велодорожки. Здесь установят скамейки, в том числе специально оборудованные для маломобильных граждан. Проживать в новом доме будут жители Ленинского, Октябрьского, Кировского, Первомайского районов.

Кроме того, в микрорайоне активно развивается инфраструктура — рядом есть детский сад, строится поликлиника.

«Помимо этого дома, для горожан приобреталось и готовое жилье в Кировском и Ленинском районах на конкурсной основе. Всего 758 семей в этом году получат новые квартиры, это почти 2000 человек. В Новосибирске в декабре 2023 года завершится программа по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. С 2024 года приступаем к реализации следующего этапа — это расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года — это около 300 семей», — рассказал начальник управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Денис Ковалев.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, Новосибирск участвует в ускоренной реализации региональной адресной программы, что позволяет сократить сроки расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, на два года (вместо плановой даты 1 сентября 2025 года).